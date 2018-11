Luciano Spalletti ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League: "Domani serve dare il massimo, che ognuno di noi metta le qualità che ha a disposizione del collettivo. Un calciatore da solo non può determinare il risultato contro una scuola di calcio di questo livello, tutti devono essere leader veri e alzare il livello. Ci vogliono tanti leader perché il Barcellona ne ha 11 più le riserve. Rafinha? Cercherà di farci vedere ancora che è un giocatore forte e non abbiamo colto l'occasione di tenerlo. Non è stata una scelta nostra, ma una possibilità che non potevamo cogliere".