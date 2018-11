Intervenuto al Corriere della Sera, Luciano Spalletti ha parlato del suo arrivo all'Inter e di come la squadra abbia inizialmente dovuto lottare contro la mancanza di fiducia.



“Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo. La squadra è in evoluzione, ma so già che non arriverà mai a essere come quella che è nella mia testa: quando ci si avvicina, mi viene naturale alzare l’asticella e pensarla ancora più forte”.