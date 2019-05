Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dai nerazzurri per 4-1 contro il Napoli.



Queste le sue parole: "Noi siamo entrati bene dentro la partita, abbiamo iniziato bene e abbiamo prodotto quello che volevamo nei primi minuti. Poi abbiamo commesso un paio di errori, ci siamo disuniti e abbiamo sbagliato il fraseggio. Non sappiamo lanciare la palla sulla punta, non abbiamo le caratteristiche per farlo. Il Napoli ci ha pressato bene, poi nella ripresa ho tentato di far qualcosa di diverso e qualche reazione c’è stata, poi però si sono allungate le corse dei centrocampisti e per mantenere equilibrio e riuscire a far funzionare tutto c’è da dividersi più campo, cosa che non siamo riusciti a fare".



SULLA SCELTA TRA ICARDI E LAUTARO - "Lautaro è un giocatore che viene un po’ più addosso, ci si aspettava un Napoli che sarebbe venuto a pressarci e volevamo fraseggiare con la prima punta. Icardi è più bravo da prima punta e finalizzatore”.



SULLA DIFFERENZA DI 13 PUNTI - “E’ una valutazione che è giusto che facciate voi. Ho tentato sempre di fare il massimo in qualsiasi allenamento o partita. L’anno scorso erano molte di più”.



RIMPROVERI? - “Non guardo indietro, guardo avanti. Il tempo a pensare al tempo perso è altro tempo perso”.