Mauro Icardi a San Siro per Inter-Sampdoria, nonostante la mancata convocazione e quanto accaduto nella scorsa settimana. Prima del match, l’ad Beppe Marotta ha così parlato del suo possibile rinnovo a Sky: “Il futuro di Icardi? La negoziazione per il rinnovo avverrà, presenteremo la nostra proposta, senza nessun ostruzionismo. Questa situazione ha a che fare con le gestione del gruppo, non c'entra con la situazione del rinnovo. Nel corso di qualche settimana faremo una proposto di rinnovo, come abbiamo promesso a Wanda”. La missione recupero è iniziata. La rimozione della fascia da capitano si porta dietro tantissime scorie, ma l’Inter vuole ritrovare l’argentino.



ICARDI ALLO STADIO - Fischiato dai tifosi interisti presenti a San Siro, Icardi era sorridente in tribuna accanto alla moglie e agente Wanda Nara. Così Luciano Spalletti ne ha parlato a Sky dopo la partita: “La sua presenza allo stadio? Va bene tutto quello che ha detto Marotta su Mauro. Ho gradito molto la sua presenza e avrei gradito ancora di più se fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare una vittoria difficile e importante. Lui fa parte di questo gruppo e penso sia felice come noi. Ritorno alla normalità? Vero, succede così nello spogliatoio. Si sta negli stessi luoghi, non ci sono procedimenti che vietano a qualcuno di vivere le stesse situazioni. Tutto ciò vuole per forza che si sia dalla stessa parte. E noi ce lo aspettiamo. Se non si fanno degli sforzi a mettere delle cose nel mezzo, è tutto chiaro. Ci sono da fare ulteriori passaggi, bisogna che venga dentro lo spogliatoio e viva con la squadra la felicità di fare questo lavoro qui, di stare dentro un gruppo così, perché è un buon gruppo. Dentro un'emozione di poter vestire una maglia gloriosa come quella dell’Inter". PRESTAZIONE - “Vittorie, quella di oggi e quella sul Rapid, che sono un segnale di serietà, per perforare questa montagna di cose che si dicono sempre sull'Inter. Il lavoro diventa più duro, ma si batte ancora più forte come fatto oggi. Primo tempo con un po' di timore, di difficoltà. Poi la Samp è brava, ti fa correre a vuoto. Serve metterci tutta la qualità per creargli problemi. Ma ripeto: essere sempre avvolti da questi discorsi qui all'Inter non aiuta. E io ne ho passate di situazioni... Bellissimi gli applausi dopo l'1-1 per incitarci e per farci ripartire. Il pubblico ha partecipato".