Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro in nerazzurro: "Se stiamo già programmando il futuro con la società? Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che non bisogna avere rimorsi in questo finale di Serie A. Dobbiamo fare tutto per il forziere: la Champions League. Il tesoro è questo. Siamo in sintonia per ciò che riguarda quello che deve essere fatto d'ora in avanti, fino alla fine del campionato. Poi si vedrà. Non c'è possibilità alcuna di trascurare nulla, anche perché poi non lo recuperi più".