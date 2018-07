Spalletti ha fretta di avere il terzino per poter lavorare in modo approfondito sulla difesa e Piero Ausilio, in viaggio con Gardini a Nanchino, farà il possibile per accontentarlo. A centrocampo la pista Barella è complessa ma da tenere sotto controllo, mentre per Malcom ci sono da registrare gli interessi di Roma ed Everton. L'offerta dell'Inter è sempre quella, non può cambiare: prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il Bordeaux preferirebbe la via della cessione definitiva per non correre alcun rischio. Fino a qualche giorno fa il calciatore aveva in testa solo l'Inter, ma intanto il tempo passa. Questi ed altri i temi affrontati dal nostro Pasquale Guarro nel consueto video in diretta su Facebook dalla pagina ufficiale di Calciomercato.com.