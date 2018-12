Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa del suo rapporto con Beppe Marotta: "Io e Marotta siamo amici da tantissimo tempo, ma amici sul serio. Andiamo a cena insieme dai tempi del Venezia, siamo sempre stati in sintonia, lì mi insegnò delle cose e tante me ne insegnerà adesso: già ieri mi ha raccontato tante cose utili. Su questo tema è dura per voi giornalisti".