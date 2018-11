L'allenatore dell'Lucianoha parlato a Sky Sport dopo il pareggio ottenuto contro il Barcellona: "Ormai sembrava che la partita finisse senza reti, invece poi è arrivato questo gol inaspettato. Fondamentale la reazione dei miei giocatori che non hanno accettato il ko. La sintesi di tutto è stato il gesto di Icardi che, dopo l'1-1, è andato a prendere la palla dentro la porta, dando un segnale importante. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché, come all'andata, non siamo riusciti a tenere palla. Siamo ripartiti diverse volte anche creando dei problemi al Barça, ma non siamo stati bravi ad avere il pallino. Sotto questo aspetto, purtroppo, loro sono ancora più forti"."Vero, anticipano sempre le giocate e sanno smarcarsi. Hanno pulizia di palleggio, qualità, intuizione: sono veramente imbarazzanti. Ti attaccano sempre alle spalle, una partita di grandissima fatica per noi. Pressano forte perché ti obbligano a essere corto e stretto al limite dell'area, per cui poi gli viene anche facile aggredirti subito dopo aver perso palla. E tu fai fatica, perdendo lucidità"."Sono d'accordo. C'era da fare qualcosa che fosse apprezzato e la squadra, magari anche sbagliando dei tempi, l'ha fatto. Abbiamo avuto coraggio, d'accordo con quello che voleva il pubblico. E siamo contenti di questo".