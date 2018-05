Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha risposto alle domande dei tifosi inviategli via Facebook, con la mediazione di InterTV: "La squadra si è allenata nel modo giusto, ha fatto vedere come pensa alla partita. Tutto quello che era stato programmato è stato sviluppato, ci sono miglioramenti per Miranda, andrà valutato oggi e domani mattina. Per Gagliardini dobbiamo passare alla prossima settimana. Prima di voler vincere una partita dobbiamo volerla giocare nella maniera giusta. Noi abbiamo già perso col Sassuolo, per cui cominciamo a mettere un equilibrio sul modo di parlare. io sono andato spesso a fare spot per la UEFA e in tutte le situazioni c'è scritto la parola 'rispetto'. Sento usare parole che non hanno nulla a che vedere con il rispetto per quanto riguarda questa gara. L'allenamento con Inter Forever? Mi ha fatto piacere, si cerca di dare un senso alle parole che diciamo e il fatto che fossero con noi mostra come bisogna comportarsi per avere appartenenza. Loro ci hanno dato un contributo importante dal punto di vista della qualità, del parlarci, dello stare in campo perché molti di loro mostrano ancora la loro assoluta bravura. La spinta del pubblico? Se siamo qui è merito dei tifosi, San Siro è bellissimo anche vuoto, quando ci vado lo trovo elegante, ma quando è completamente vestito di nerazzurro è come se avesse lo smoking".