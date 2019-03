Nel giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato alla squadra sottolineando come non si possano ripetere approcci alle partite come quello visto nella serata di ieri contro il Cagliari. Lo riporta Sky Sport, spiegando poi come sia Keita Baldé che Mauro Icardi abbiano continuato il lavoro a parte per il recupero dai rispettivi infortuni. Ad Appiano Gentile era presente gran parte della dirigenza nerazzurra: dall’ad Marotta fino a Gardini, passando per Ausilio.