Intervenuto ai microfoni di Premium, Luciano Spalletti ha parlato della Champions vinta dal Real Madrid ma anche del nuovo acquisto dell'Inter, Lautaro Martinez.



“Guardando la partita di stasera si può trovare la sintesi: l'elemento fondamentale per giocare gare così è la mentalità di squadra, lo spirito e l’organizzazione. Per arrivare nelle prime quattro d'Europa servono giocatori forti che trovano le soluzioni da soli. Karius è forte, ma la scarsa abitudine di giocare quelle partite fa la differenza. Mano a mano che vai avanti ci vuole quella caratteristica del giocatore che entra dentro e ha conoscenza di quello che ci vuole in quella partita, senza il bisogno di spiegargli le cose. Per giocarla è una questione d’insieme: ma per vincerla ci vogliono questi campioni che danno una lettura particolare al momento e all’episodio determinante. La Champions è la Disney del calcio: i giocatori arrivano lì e vivono i sogni che vivono da bambini. Lautaro Martinez? È un giocatore forte, uno tecnico, che finalizza e palleggia con la squadra. Può giocare con #Icardi da seconda punta e proprio Mauro è andato ad aspettarlo in aeroporto”