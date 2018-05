L'Inter è soddisfatta del lavoro impostato da Luciano Spalletti e anche Ausilio non ha perso occasione per specificare come al di là del risultato di Roma, l'intenzione del club sia quella di proseguire con il tecnico toscano. Anzi, il Corriere della Sera lancia una nuova indiscrezione: se Spalletti dovesse raggiungere il quarto posto in classifica, Suning gli riconoscerà la cifra di 1 milione di euro come bonus.