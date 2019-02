L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter-Lazio e spiega come la brutta sconfitta metta in discussione Spalletti.



“La Lazio ha cercato di vincere, aveva almeno un progetto. L’Inter no, ha solo replicato alle idee e alla migliore condizione dei rivali, s’è anche mangiata due occasioni incredibili con Candreva e Martinez, ma in realtà ha sofferto e subìto. Non è dai rigori, da questi particolari direbbe De Gregori, che si giudica un allenatore. Ma la realtà è che l’Inter ha perso anche il treno della Coppa Italia. Spalletti adesso traballa e, se c’è un fondo di verità nella passeggiata milanese di Conte, può cominciare a preoccuparsi: essere tra le prime quattro potrebbe non bastare”.