Arriva il secondo pareggio consecutivo del precampionato nerazzurro, dopo il 3-3 di Pisa contro lo Zenit, l’Inter di Spalletti, pesantemente rimaneggiata per le tante assenze, non va oltre l’1-1 contro lo Sheffield United , passato addirittura in vantaggio per una disattenzione di Stefan de Vrij, che si esibisce in una lettura sbagliata e spalanca a McGoldrick la via del gol.



IL TERZO OCCHIO DI LAUTARO - Per fortuna ai nerazzurri bastano solo sette minuti di gioco per mettere nuovamente la partita sui binari giusti. Tutto nasce da una brillante intuizione di Lautaro Martinez, che si dimostra anche fine assist man oltre che abile realizzatore. L’argentino prende palla sulla trequarti e con l’ausilio del terzo occhio sfodera un esterno destro che pesca l’inserimento di Candreva verso la porta avversaria. L’italiano a tu per tu con Henderson non calcia ma premia Icardi al centro dell’area di rigore, che a porta vuota realizza il più semplice dei gol.



COPPIA PROMOSSA - Ancora bloccati per i pesanti carichi di lavoro, gli uomini di Spalletti iniziano lentamente a trovare brillantezza. Il tecnico toscano può sorridere per l’intesa mostrata in campo dalla coppia Lautaro-Icardi, che alla prima insieme si cercano costantemente e con buoni frutti. Un’opzione in più per il tecnico toscano che al rientro di Perisic e Nainggolan dovrà trovare la giusta alchimia per far coesistere tutti i talenti a sua disposizione. Spalletti chiama Icardi-Lautaro rispondono, i tangueros guadagnano la promozione.