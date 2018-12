La sconfitta contro la Juventus brucia ancora, ma un dato prodotto dall'Inter dovrebbe aiutare Spalletti a sentirsi più sereno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Qui non si ragiona intorno alle occasioni mancate, che in linea teorica potrebbero essere anche casuali. Il dato del possesso palla è il cuore del discorso: l’Inter ha tenuto la Juventus sotto il 50%, segnale di peso all’interno di una partita rimasta in bilico fino alla fine e dunque non certo mollata dalla Juventus”..