Steven Zhang rilancia dopo la qualificazione in Champions League: "Inter bella e infinita, la prossima mossa è il rinnovo del contratto a Spalletti". L'allenatore è pronto a firmare fino al 2020 o al 2021. Verso il prolungamento anche il capitano Icardi, con aumento di stipendio e clausola di rescissione da 160 milioni di euro.



MERCATO IN USCITA - Dopo de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, sono in arrivo altri colpi da Champions per "puntare allo scudetto", come dice l'ad Antonello. Prima però va sistemato il bilancio al 30 giugno: le plusvalenze legate alle cessioni di Kondogbia e Nagatomo porteranno 10 milioni di euro. Ne servono circa altri 30: possono tornare utili i giovani come Pinamonti, Emmers, Valietti e gli altri ragazzi della Primavera di Vecchi. Può partire anche uno tra Perisic e Candreva.



RISCATTI COMPLICATI - Cancelo e Rafinha non possono essere riscattati nei tempi stabiliti e restano in stand-by. Le pista alternativa al terzino portoghese del Valencia portano a Vrsaljko (Atletico Madrid) o a Florenzi (Roma).



MERCATO IN ENTRATA - Nel mirino diversi attaccanti esterni: in pugno Verdi (Bologna), piace pure Politano (Sassuolo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i sogni sono due figli d'arte: Federico Chiesa (Fiorentina) e Justin Kluivert (Ajax). A centrocampo interessano Strootman (Roma), William Carvalho (Sporting Lisbona), Cyprien (Nizza), Barella (Cagliari) e Torreira (Sampdoria). Kovacic? "Costa troppo", dicono dall'Inter.