Nuove dichiarazioni di Luciano Spalletti, ospite ieri alla Luiss di Roma dove si tiene un corso per aspiranti team manager. L'ex allenatore dell'Inter ha parlato del caso Mauro Icardi e della gestione della scorsa stagione: "Queste sono situazioni troppo delicate, si vanno ad affrontare e si va lì. Una delle qualità fondamentali che dobbiamo avere nella vita al di là del ruolo è la personalità, bisogna avere carattere, si va davanti e si affrontano le cose. Io sono diventato Spalletti perché ho deciso sempre io su cosa fare precedentemente, quando non sapevo come decidere. Bisogna decidere e andare davanti alle situazioni, avere un’idea di ciò di cui si sta parlando e dire la propria idea senza nessun problema - riporta FcInterNews.it - Su questo caso qui non c’è nessun team manager che tenga, la mattina quando arriva al campo si va in riunione e si chiarisce davanti alla squadra. C’è bisogno di dirlo davanti alla squadra, poi se c’è qualcosa di cui parlare da soli se ne parla da soli nel mio ufficio. Quando le cose sono così pubbliche poi si portano di fronte alla squadra. Si dice che i panni sporchi vanno lavati in famiglia. No, i panni sporchi si portano alla lavanderia a gettoni, fuori, e qualche volta ci si piglia anche tutta la centrifuga. Questo problema qui va portato fuori, è di tutti e va fatto sapere a tutti".