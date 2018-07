Cena importante in casa Inter, con Piero Ausilio, Giovanni Gardini, Luciano Spalletti e i suoi collaboratori che si sono ritrovati in un ristorante del centro di Milano. Un appuntamento utile anche per fare il punto sul mercato. Al termine dell'incontro, l'allenatore nerazzurro ha dichiarato: "I direttori stanno lavorando, certe cose si vanno a definire dopo che inizia la preparazione, quando si conosce meglio la rosa. Man mano che passano i giorni e ci si avvicina alla chiusura del mercato cambiano le situazioni poi. Vrsaljko ci piace, ci sono giocatori che servono per coprire i doppi ruoli, perché giocheremo tre partite alla settimana".



SU VIDAL - "L'anno scorso dicevate che eravamo pochi, ma era sufficiente. Quest'anno, anche se abbiamo già operato, visti gli impegni serve fare qualcos'altro. Vidal? Io non so i nomi, dobbiamo coprire i doppi ruoli, stiamo lavorando in campo, fuori ci pensano Ausilio e Gardini. I ruoli da coprire li sapete anche voi".