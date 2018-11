Dopo la sconfitta di Wembley contro il Tottenham, Lucianoha analizzato il match a Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, eccetto in qualche passaggio della partita- Siamo molto dispiaciuti per il risultato, dobbiamo andare a giocare la prossima e vedere quello che succede. C'erano state opportunità che non avevamo sfruttato benissimo prima del logo gol. Le difficoltà contro queste squadre ci sono ed è normale, sei sempre sotto pressione. Sulla rete abbiamo avuto una doppia interpretazione sbagliata sulla discesa di Sissoko.Anche a livello muscolare ha avuto un piccolo problema perché poi ha corso male. Forse dovevo mettere riparo prima e rendermi conto delle sue condizioni. Si è perso una sostituzione, ma avevamo parlato coi medici ed era tutto a posto. Borja Valero ha fatto un’ottima partita, oggi non ha sofferto nemmeno la fisicità degli avversari. Magari messo dall'inizio non avrebbe avuto la freschezza che poi ha avuto entrando dalla panchina. Sofferto la fisicità del Tottenham?Secondo me dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Loro hanno più giocatori da palla addosso, noi invece la dobbiamo pulire prima. Sui palloni 'sporchi' non abbiamo le caratteristiche adatte, specie negli uomini davanti. Perisic e Icardi hanno la stazza, ma nelle caratteristiche poi sono differenti. Difficile prendere le palle lunghe per Kane, mentre noi non possiamo fare questo tipo di gioco. Dobbiamo sforzarci di giocare qualche pallone in più, anche per perdere qualche pallone di meno. Sperare che il Barcellona faccia il proprio dovere? A me non passa neppure per l'anticamera del cervello che il Barça non giochi seriamente. Gente come Piqué o Suarez... nutro dei dubbi sul fatto che non affrontino ogni partita per vincere".