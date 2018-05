"Ausilio non era in sede nella giornata di ieri, il ceo Gardini invece non si è presentato in Lega. Due fatti molto strani...". Così il Corriere dello Sport motiva l'assenza dei due dirigenti dell'Inter: "Erano in realtà entrambi volati a Londra, dove vive Moussa Dembelé, centrocampista del Tottenham che l'Inter vuole fortemente come prossimo colpo".