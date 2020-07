Altro che vice Papu Gomez, Ruslan Malinovskyi è il titolare che tutti vorrebbero e sta sorprendendo i tecnici di ogni squadra meno che mister Gian Piero Gasperini, uno che ha intuito e addomesticato fin da subito il suo talento e che non ama il termine 'vice', 'erede' o 'sostituto'. Per lui tutti i giocatori dell'Atalanta, sempre nella rosa ristretta di 15-16 elementi, vanno valorizzati ruotandoli in campo in base alla loro forma migliore. Ed è in formissima il jolly ucraino, che contro il Parma ha piazzato una bomba dai 16 metri che ha riaperto una gara brutta e noiosa.



SECONDO A MESSI. Per questo Tuttosport ha ricordato come le prodezze di Malinovskyi siano seconde solo a quelle di Messi: quello contro il Parma da punizione è il suo quinto centro da fuori area nel 2020, nessuno ha fatto meglio di lui nei maggiori 5 campionati europei. Sei le reti dalla distanza in stagione, al secondo posto di una classifica dominata nientemeno che dalla Star del Barcellona Leo Messi, primo a quota 9. Raggiungerlo sarebbe un sogno, ma servono tre cannonate dal limite contro l'Inter sabato sera: Handanovic è avvisato.