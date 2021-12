INTER

SPEZIA

Con un riflesso felino respinge il colpo di testa di Amian diretto all’angolino basso e congela il momentaneo 1-0 di Gagliardini.Entra nella catena di costruzione dell’azione-gol servendo Lautaro con intelligenza e qualità. Quando Inzaghi chiama, risponde sempre presente. Soldato nerazzurro.Stupisce la sicurezza che mostra nel giocare da centrale. Non imposta come de Vrij o Bastoni, ma forse legge meglio i pericoli. C’è da dire che lo Spezia è test poco probante.Il colpo di tacco con cui accende Perisic in area di rigore è delizioso, purtroppo il cross del croato si spegne senza trovare nessuno pronto a spingerlo in rete. Fondamentale la sua qualità in palleggio, sa bene come creare superiorità e appena vede la porta, calcia.Scende in campo con l’approccio giusto, concentrato e senza paura. Scambia con Calhanoglu e arriva alla conclusione mancina, ma trova pronto Provedel. Su e giù per la fascia con continuità, arriva tante volte sul fondo e serve anche palle interessanti. Buoni passi avanti.Si inserisce con tempismo perfetto e conclude con freddezza per sbloccare il match e scardinare le strette maglie dello Spezia.(Dal 42’ s.t.Meno tambureggiante del solito, ma sempre preciso nelle giocate.(Dal 42’ s.t.L’uomo ovunque. Gioca semplice, vede corridoi e recupera tantissimi palloni. Bravo anche nelle marcature preventive.(Dal 24’ s.t.Va un paio di volte al tiro ed entra subito in partita)La sua presenza in campo è garanzia e anche per questo Inzaghi non se ne priva. Non brilla per iniziative incredibili, ma Sto arrivando! Sempre cosa fare e come farlo. Sfiora il gol con un bel colpo di testa.Al 26’ incrocia il destro dalla lunetta, palla a mezzo metro dal palo. Manda al gol Gagliardini con un tacco visionario. In palleggio, prepara il tiro e guadagna il calcio di rigore che lui stesso trasforma.(Dal 29’ s.t.: Il primo brivido per lo Speòzia nasce dal suo destro a giro dal limite, ma dopo lo scambio con Lautaro, la conclusione finisce a lato. Pecca d’egoismo quando preferisce la conclusione all’assistenza per il più libero Calhanoglu. Sfortunato quando tra tante gambe carica bene il destro, ma colpisce la traversa.(Dal 29’ s.t.Di collo esterno impegna Provedel. Premia l’inserimento dei compagni ed è suo l’assist che Vidal non riesce a sfruttare a pochi passi dalla porta).L’Inter scende in campo con le idee chiare e mostra di saper anche aspettare il momento giusto per far male, senza farsi prendere da inutili isterismi.Incolpevole sui due gol nerazzurri, evita il peggio con tanti interventi di buona fattura, in particolare su Calhanoglu, che già urlava di gioia.In proiezione offensiva, impatta bene il pallone su azione d’angolo ma trova un grande Handanovic a dirgli di no. Per il resto, si fa vedere poco.(Dal 1’ s.t.Non combina molto di più rispetto al compagno. Anzi…)Mura in qualche modo D’Ambrosio, pronto a concludere a rete da due passi. Tiene botta, ma i nerazzurri gli arrivano da tutte le parti.Legge tardi l’inserimento di Gagliardini e non riesce ad opporsi. Con il braccio largo sul tiro di Lautaro, provoca il calcio di rigore che chiude i conti.Provvidenziale l’intervento in scivolata sulla conclusione di Correa, diretta in porta. Ma zero iniziative palle al piede.Sul lato di Perisic e Dimarco, non sfonda mai e resta molto basso.(Dal 20’ s.t.Prova a metterci ritmo ma al momento del suo ingresso l’Inter gioca ormai con estrema leggerezza).Nel cuore del motore dei suoi, da regista, ma non tocca quasi mai palla.(Dal 20’ s.t.: Poco tempo a disposizione, non carbura)Si preoccupa solo di difendere e non offre mai uno sbocco interessante alla manovra dei suoi.(Dal 1’ s.t.Thiago Motta lo manda in campo augurandosi qualche buona discesa da parte sua. Delude).Il ritorno da ex a San Siro è tutt’altro che un successo. Non prende iniziative e non punge praticamente mai.(Dal 24’ s.t.Entra con buona gamba, punta l’uomo e manda qualche buon pallone al centro dell’area.Sbatte ostinatamente su Skriniar, un gioco che alla lunga non paga mai.Al piccolo trotto, con incedere banale. Non mette mai in difficoltà Dumfries.Spezia remissivo, con poche idee in fase di possesso.