. Altro che brindisi e festa, l’Alberto Picco ospita la rappresentazione delle oscenità nerazzurre, il teatro in cui l’Inter decide di mettere definitivamente a nudo tutte le proprie fragilità mentali, generando altre incognite in merito alla gestione. Il trionfo dello sperpero, la continua rigenerazione di una crisi destabilizzante nella sua intermittenza.Sarebbe il disastro conclusivo, la tragedia che in viale della Liberazione non vorrebbero neanche sfiorare. A tal proposito,di fronte alla legge ci si piega. Ma ad Appiano chi comanda?Un po’ perché solo, un po’ perché succube. Non ha avuto la forza di imporsi, non è stato neanche aiutato. E adessoTutto è un compromesso e come al piccolo chimico,Per tutti si intende quelli dalla spiccata personalità, perché invecee compagnia cantante.tanto che a margine della partita contro lo Spezia, interrogato dai giornalisti,, nonostante il belga dal dischetto abbia segnato 17 gol su 17 rigori calciati, mentre l’argentino ne abbia sbagliati 6 su 17.In viale della Liberazione c’è fermento e l’unità di crisi è in preallarme.. La qualificazione in Champions aveva da tempo smesso di essere così incerta, l’Inter aveva smarrito certe brutte abitudini, che adesso pare aver ritrovato.