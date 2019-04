Ivan Perisic ha le valigie pronte da gennaio e l'Inter si sta muovendo per colmare il vuoto che il croato lascerà sulla fascia. Tra i tanti nomi che rappresentano le alternative al vicecampione del mondo (Pepé, Chiesa e Berwijn su tutti), la società nerazzurra sta valutando l'opzione Josip Ilicic dopo le numerose stagioni positive all'Atalanta.



IL COSTO - Come riporta Sport Mediaset, Ilicic ha una valutazione di 15-20 milioni di euro che rapportati alle prestazioni dello sloveno, inserirebbero questo affare tra le occasioni più "ghiotte" di mercato: rinunciare a Perisic, infatti, potrebbe far affluire nelle casse del club di Corso Vittorio Emanuele non meno di 40 milioni du euro.