Grandi cambiamenti nell'attacco dell'Inter in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna parla di un nuovo giocatore sulla lista dei nerazzurri, ovvero Hugo Ekitike del Reims. Il 19enne francese ha segnato 9 gol in stagione e il club lo valuta circa 40 milioni, troppi in questo momento secondo la dirigenza dell'Inter.