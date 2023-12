Spunta una banca fra gli eventuali nuovi proprietari dell'Inter, nel caso in cui la famiglia Zhang decidesse di cedere il club nerazzurro, cosa che non sembra essere all'ordine del giorno, almeno in tempi immediati. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il nome dell'istituto finanziario accostato al club nerazzurro è quello della Qatar Islamic Bank. Jassim Bin Hamad Al Thani (omonimo del proprietario del Paris Saint Germain) è il presidente della banca e nei mesi scorsi si era visto rifiutare un’offerta da 6 miliardi di euro per acquistare il Manchester United. Ricordiamo che il prossimo 24 maggio scadrà il prestito da 350 milioni che la famiglia Zhang dovrà rendere al fondo americano Oaktree.