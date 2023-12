É la grande settimana di Samardzic. Il talento nato in Germania a Berlino ma di nazionalità serba andrà a giocare a San Siro sabato sera con la sua Udinese. L’obiettivo è quello di far ricredere l’Inter che lo aveva sedotto e poi abbandonato per via dei arcinoti problemi legati alle commissioni tra il papà e gli intermediari. Una storia certamente discutibile che però non ha influenzato più di tanto la testa di un giocatore che anche in questa prima parte di stagione ha dimostrato, sul campo, di avere tutte le carte in regola per fare il salto in una big.Difficile, se non impossibile, già a gennaio perché l’Udinese non vuole cedere a stagione in corso il giocatore più forte della rosa. C’è una salvezza da conquistare e senza Lazar le speranze si ridurrebbero drasticamente.Un’idea sempre per giugno come possibile sostituto di Zielinski. Oggi però la testa di Samardzic é rivolta solamente a sabato e a una partita che lo deve vedere protagonista contro un’Inter sempre più lanciata al primo posto in classifica.