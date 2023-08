L'Inter, come confermato da Beppe Marotta dopo il sorteggio del girone di Champions League, è in cerca di un rinforzo per il centrocampo. Nella serata di ieri era emersa la possibilità di prelevare Ndombelé in prestito, nella giornata di oggi si è fatta strada l'eventualità di uno scambio tra Asllani e Maxime Lopez. Per il momento non si registrano accelerazioni su nessuna delle due piste, ma ne sono emerse altre due, entrambe che portano a giocatori olandesi.



NOMI NUOVI - Entrambi proposti alla dirigenza nerazzurra che dovrà valutare. Donny Van de Beek, del Manchester United, è in uscita, i Red Devils cercano di fare spazio in rosa per tentare l'assalto ad Amrabat, ma dopo i no di Atalanta e Roma sembra difficile che il nome possa scaldare in Viale della Liberazione. Più concreto e interessante, invece, il nome di Davy Klaassen dell'Ajax, classe 1993, un passato tra Everton e Werder Brema. Tanta esperienza e fosforo per completare il reparto di Simone Inzaghi.