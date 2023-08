Non è ancora finita tra il Milan e Mehdi Taremi. La trattativa nella serata di ieri sembrava in dirittura d'arrivo nella serata di ieri, con l'offerta dei rossoneri al Porto alzata a 15 milioni di euro più 2-3 di bonus, ma nella mattinata di oggi ha registrato una brusca frenata, complice la decisione di club portoghese ed entourage dell'attaccante iraniano di cambiare le carte in tavola. Le parti però non si arrendono e tentano il tutto per arrivare alla fumata bianca.



INCONTRO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sono presenti nella sede di Casa Milan intermediari di Taremi, un nuovo vertice con la dirigenza rossonera per provare a rimettere l'affare sui giusti binari.