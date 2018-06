Prima l’accelerata definitiva per le cessioni, poi le trattative in entrata: i nomi più caldi sono sempre quelli di Dembélé e Nainggolan, ma c’è ancora distanza sia con il Tottenham che con la Roma. Il dopo Cancelo potrebbe essere Vidal, ma attenzione anche al nome di Darmian, seguito anche dalla Juventus, ma obiettivo numero due della società bianconera, che vorrebbero regalare ad Allegri proprio il portoghese ex Inter. Per quanto riguarda il mercato in uscita attenzione a Eder, Joao Mario e Pinamonti, che Raiola sta provando a spingere alla Roma. Il nostro inviato Pasquale Guarro ha affrontato questi e tanti altri argomenti nel consueto video in diretta su Facebook con i tifosi dell’Inter