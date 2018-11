Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter, parla la Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare modo su Marcelo Brozovic: “Detta i tempi, dà ritmo, è sicuro. Ha cambiato marcia, trovando quella continuità che non aveva due anni fa. La fiducia di tutti lo spinge anche a sperimentare cose diverse. Per carità, non carichiamolo di troppe pressioni, ma adesso tutta la squadra gli ruota attorno. Prima giocava da interno, lo chiamavo 'a zanzara' perché correva dappertutto, andava a pressare ovunque. Ma faceva 'troppo', come diceva anche Spalletti. Adesso è diventato la dogana, sta in mezzo, tutto passa da lui. Analogie con me? Non abbiamo paura di provare giocate difficili, ci vuole carattere. Non deve pensare però di essere arrivato, non deve dimenticare gli insegnamenti che lo hanno portato al top”.



SULL’ANTI JUVE - “Sono stato ad Appiano il venerdì prima del derby, ho visto come allenatore e giocatori preparavano quella partita, i dettagli che curavano e questo mi ha sorpreso positivamente. Il campionato è lungo, ma io sono realista: la Juve è una delle favorite per vincere la Champions, naturale lo sia anche in Italia. Però mai dire mai, vivranno anche loro momenti di difficoltà e l'Inter dovrà sfruttarli. Spalletti ha anche una panchina lunga, può cambiare 5-6 uomini senza abbassare il livello e questo può fare la differenza”.