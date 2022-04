La vittoria per 1-2 del Volendam sul campo del Den Bosch vale alla squadra degli interisti in prestito Filip Stankovic e Gaetano Oristanio la promozione in Eredivisie, la prima divisione olandese, con due giornate di anticipo. E' un trionfo anche per l'allenatore del Volendam, l'ex nerazzurro Wim Jonk.