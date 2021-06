Intervistato da Sky, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, svela un retroscena di mercato.



"Giocammo una partita di Coppa Italia contro il Verona, che stava dominando la Serie B. Devo essere onesto: Piero Ausilio mi disse: 'Guarda il playmaker'. Io non lo conoscevo. Vincemmo 2-0, era la partita in cui Palacio andò in porta. Jorginho giocò una partita strepitosa. Purtroppo, però, il Napoli era più avanti di noi e lo prese. Bigon fece un grande lavoro. Un grande giocatore".