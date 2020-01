Eriksen è il primo, ma forse non l'unico rinforzo sul mercato per il centrocampo dell'Inter. Se parte Vecino (in trattativa con l'Everton di Ancelotti), secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sognano di sostituire l'uruguaiano con un cileno tra Vidal del Barcellona e Aranguiz, in scadenza di contratto a giugno col Bayer Leverkusen.