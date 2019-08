Cristiano Biraghi si trova a un bivio di mercato per il possibile, prossimo, ritorno all’Inter. L’esterno della Fiorentina può giocarsi la carta del settore giovanile trascorso a Interello per scavalcare tutta la nutrita concorrenza di idee per rafforzare l’out mancino di Conte. Biraghi sarebbe utilissimo per le liste in chiave Champions ed è gradito al tecnico salentino. C’è un ma.



La vera sorpresa in casa Inter è il rendimento di Dalbert, che ora può essere tolto dal mercato. L’assenza di Asamoah dopo la Coppa d’Africa e la mancanza di offerte concrete hanno dato una chance al brasiliano, che sta scalando posizioni nella graduatoria di Conte (il tecnico ha già bocciato Perisic nel ruolo di esterno a tutta fascia). Ecco, giusto un’offerta importante per il croato, sondato dal Monaco, può cambiare di nuovo lo scenario in favore di Biraghi, che rimane nella lista della spesa di Ausilio e Marotta.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, quello tra l’Inter e Biraghi è un flirt nato in realtà sei mesi fa. Spalletti lo aveva messo in cima alla lista dei nomi per il rinforzo a sinistra. L’ex interista ha anche debuttato in nazionale e si sta affermando tra i grandi del ruolo in A, tasselli che hanno convinto sempre più l’Inter. Con Conte sembrava che l’interesse fosse scemato, invece i contatti tra Ausilio e Pradè dicono il contrario. Nei discorsi per Borja Valero in viola Biraghi è un nome uscito spesso. Si parla di formule e scambi, presto per definirlo concreto, ma l’Inter ci prova, a sei mesi di distanza. Le cessioni, anzi l’ascesa di Dalbert, possono però mettere tutto a rischio. E il jolly nerazzurro resterebbe in mano a Biraghi.