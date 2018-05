Milan Skriniar è il muro dell'Inter e l'Inter alza il muro per Milan Skriniar. Il difensore slovacco (classe 1995) ex Sampdoria ha attirato l'attenzione di entrambi i club di Manchester, City e United, pronti a sfidarsi in un derby di mercato. Ma i dirigenti nerazzurri, nonostante i paletti del fari play finanziario Uefa, resistono agli assalti con offerte di 60 milioni dai club inglesi allenati da Guardiola e Mourinho.



RINFORZI IN ARRIVO - Sempre secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, l'Inter tratta un centrocampista tra il belga Dennis Praet della Sampdoria (classe 1994) e il croato Milan Badelj (classe 1989), in scadenza di contratto a giugno con la Fiorentina. In maglia viola gioca pure il vero grande sogno (proibito?) di mercato per i nerazzurri: l'attaccante esterno Federico Chiesa, per ora considerato incedibile dai fratelli Della Valle. Un'altra pista per il centrocampo porta al belga Moussa Dembelé (classe 1987), sotto contratto col Tottenham fino al 2019.