L'Inter ha la difesa meno battuta della Serie A (14 gol subiti), ma aspetta ancora di vedere il miglior Diego Godin. Dalla Spagna hanno sganciato la bomba: "Godin ha chiesto di tornare all'Atletico Madrid". L'entourage del nazionale uruguaiano si è affrettato a smentire, ma i nerazzurri non vogliono restare col cerino in mano. E sempre secondo la Gazzetta dello Sport, hanno riaperto i discorsi per Matteo Darmian del Parma.