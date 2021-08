L'Inter è ancora alla ricerca di un esterno destro sul mercato, dopo aver ceduto Hakimi al PSG. Il primo obiettivo è Denzel Dumfries, nazionale olandese classe 1996, sotto contratto fino a giugno 2023 col PSV Eindhoven. Che, senza di lui, stasera ha giocato la supercoppa d'Olanda contro l'Ajax.



LE PAROLE DELL'ALLENATORE - L'allenatore Roger Schmidt ha spiegato in conferenza stampa: "Dumfries non fa parte della prima squadra per il momento. Tutti sanno che vuole andare via, ha chiesto di essere ceduto e noi abbiamo accettato questa sua richiesta". Gestito dall'agente Mino Raiola, sulle sue tracce c'è anche il club inglese dell'Everton.



LE ALTERNATIVE - Le piste alternative per l'Inter portano allo spagnolo Hector Bellerin dell'Arsenal e all'uruguaiano Nahitan Nandez del Cagliari, che non ha risposto alla convocazione per l'amichevole a Mallorca.