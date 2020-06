Seguito da Lazio e Roma in passato, monitorato costantemente dall’Inter, Alfonso Gaich ha tanti estimatori in Europa. Di proprietà del San Lorenzo, l’attaccante argentino piace davvero ai nerazzurri, come testimoniano le parole di Norberto Manas, tesoriere del club, al programma San Lorenzo de America: “Ufficialmente non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Sappiamo che piace, ma non è arrivata nessuna offerta”.