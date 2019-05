L'Inter cerca nuovi terzini sul mercato. Tuttosport fa il nome di Gosens (Atalanta) e ipotizza un futuro in quel ruolo per Perisic in caso di permanenza a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si avvicinano al brasiliano Danilo (Manchester City) e seguono con interesse Hysaj (Napoli), Trippier (Tottenham) ed Emerson Palmieri (Chelsea).