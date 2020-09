Antonio Conte sogna di portare N'Golo Kanté all'Inter. Ma per finanziare l'acquisto del mediano francese del Chelsea non basterà possibile cessione di Skriniar al Tottenham. Secondo la Gazzetta dello Sport, servirà un'altra partenza eccellente: senza dimenticare Vecino e Nainggolan, gli indiziati sono Eriksen e Brozovic. Quest'ultimo era stato proposto all'Atletico Madrid in cambio di Thomas Partney. Tuttosport scrive invece che può riaprirsi la pista che porta a Moussa Sissoko del Tottenham.