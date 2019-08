Quale attaccante per l'Inter? Ante Rebic resta la prima alternativa a Romelu Lukaku, ma l'Heintracht ne fa una valutazione al momento troppo alta per i nerazzurri (40 milioni di euro), mentre sono fredde, come scrive Tuttosport, le piste che portano a Pedro del Fluminense, Dembélé del Lione e Kramaric dell'Hoffenheim.