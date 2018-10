L’Inter pensa a Lincoln, attaccante 2000 del Flamengo, accostato a Barcellona, Manchester United e Real Madrid. Secondo i media brasiliani, Lincoln può finire in nerazzurro attraverso uno scambio con Gabigol, ora al Santos, pronto a essere venduto in prestito per 18 mesi con un riscatto già prefissato. Sulla situazione fa chiarezza il suo agente.



Queste le parole di Frederico Pena, procuratore di Lincoln, a FcInterNews.it: “Credo sia preparato per finalizzare la sua transizione nel Vecchio Continente. Per i grandi giocatori è sempre meglio trasferirsi il prima possibile per adattarsi più velocemente alla cultura calcistica d’élite. Clausola? 50 milioni di euro. Scambio con Gabigol? Sarebbe una bella opzione per tutti. Gabigol è un attaccante grandissimo. E per i piani del Flamengo, che vuole essere la miglior squadra del Sudamerica, si tratterebbe di un giocatore eccellente, proprio per la sua maturità. Anche per l’Inter però sarebbe eccellente, perché convertirebbe il suo investimento in un elemento con le stesse grandi qualità. Barbosa sfortunatamente non ha sfondato con i nerazzurri, ma resta un calciatore fortissimo”