Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, mancando alla squadra bavarese un riferimento offensivo di alto livello dopo la partenza di Robert Lewandowski al Barcellona la scorsa estate. Secondo Fichajes.net, Thomas Tuchel ha dato il via libera per Romelu Lukaku. Il belga è in prestito, attualmente, all'Inter, ma con molta probabilità tornerà al Chelsea a Luglio, nonostante la sua volontà di rimanere a Milano. La squadra londinese, che ha pagato a suo tempo più di 100 milioni di euro per l'attaccante, non lascerà partire il calciatore ad ogni costo, cosa che rende difficile il piano del club bavarese.