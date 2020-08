Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, dice la sua, a Bt Sport, sul futuro di Lionel Messi, stella del Barcellona e obiettivo di mercato dell’Inter: “Vuole passare il suo tempo rimanente con quella maglia viste le prestazioni e l’immagine che la squadra sta dando rispetto ad altri club in Europa? Sedersi e aspettare? Il calcio è un gioco che va e viene molto velocemente nella tua vita, quindi nei prossimi due anni, in cui sarai ancora un giocatore che può influenzare le partite come fa lui, si accontenterà di farlo ma senza lottare per i grandi titoli?”.