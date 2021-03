L'Inter cerca un grande attaccante di scorta sul mercato per la prossima Champions League. In cima alla lista dei desideri dell'allenatore Antonio Conte c'è Luis Muriel dell'Atalanta, che lo valuta 25-30 milioni di euro.



Il nazionale colombiano classe 1991 è sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 1,8 milioni di euro netti all'anno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la concorrenza non manca visto che perfino il Barcellona ha chiesto informazioni.