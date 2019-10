Il numero 1 in tutti i sensi. Se la difesa ha dato le maggiori soddisfazioni in casa Udinese, è anche merito di un portiere che ha garantito sicurezza al reparto. Juan Musso è il vero top player friulano. Per lui questa è la stagione della definitiva consacrazione. Arrivato lo scorso anno per sostituire Karnezis, si è infortunato, poi è subentrato a Scuffet e non è più uscito meritando la Nazionale argentina. Insieme a De Paul (che, però, potrebbe pure partire a gennaio se arrivasse l’offertona), sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dovesse continuare su questa strada, potrebbe interessare anche a qualche grande squadra italiana, Inter in primis. Per l’eventuale post Handanovic.