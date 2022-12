Giorgioha l’identikit perfetto del colpo ideale per il nuovo corso dell’Inter. Giovane, forte, di prospettiva e con già una buona esperienza. Dettagli che non sono passati inosservati ad Ausilio eche hanno iniziato a muoversi: i primi contatti con l’Atalanta sono già andati in scena, ma gli ostacoli per un possibile matrimonio sono due:con i bergamaschi e la necessitàper finanziare una operazione a dir poco onerosa.- Costruire una squadra ‘più italiana’ e soprattutto futuribile è la chiara indicazione di Zhang alla dirigenza: serve rinnovare la rosa e costruire un blocco che rappresenti le fondamenta dei futuri successi dei 19 volte Campioni d’Italia. Davanti a ciò, chi se non Scalvini?, è duttile (può ricoprire il doppio ruolo di difensore e centrocampista), ha sul gruppone già 29 presenze in Serie A e sta frequentando l’Università di Gasperini, noto formatore di calciatori di successo. Senza dimenticare le tre presenze con lamaggiore di Mancini. Insomma,ci sono: in Viale della Liberazione si sogna di ripetere– Arrivare al traguardo non sarà però facile per l’Inter: il rinnovo di Scalvini(ha prolungato fino al 2027), che non a caso ha sparato subito altissimo davanti agli acquirenti: 40 milioni di euro. Troppi per il bilancio dell’Inter, che dovrà per forza procedere prima una cessione: è necessario incassare, e in mente vengono i ‘soliti’ nomi. Tra questi Skriniar, Dumfries e Bastoni, sul quale le sirene della Premier sono sempre forti. Oltre a Lautaro Martinez, pronto a far breccia nei ‘cuori’ dei big club europei. Servono monete sonantie battere concorrenti del calibro di Bayern Monaco,e Liverpool.