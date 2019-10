Nel piuttosto piatto 0-0 tra Brescia e Fiorentina di ieri sera è emerso (come spesso accade) un ottimo Sandro Tonali. Il classe 2000 si è reso protagonista di un'ottima prestazione davanti agli occhi interessati di Piero Ausilio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ds dell'Inter era presente al monday night proprio per visionare il centrocampista lodigiano. Su di lui ci sono anche gli occhi di Juve e Fiorentina.