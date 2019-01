L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la sconfitta dell'Inter a Torino e spiega come la coppia Icardi-Lautaro non funzioni.



“Non può essere una scusante l’assenza di esterni; Spalletti questo rovescio lo ha firmato, incartandosi nelle scelte, prima tra tutte una difesa a tre inedita con i triumviri Skriniar, De Vrij e Miranda spediti incontro a una figuraccia. Su un punto al tecnico va data ampia ragione: Icardi e Lautaro in tandem non funzionano. Il capitano non segna da cinque giornate e non riceve un pallone giocabile, il suo scudiero non ha i movimenti da seconda punta”.